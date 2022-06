Rotary: visita da Casellati e omaggio a Milite ignoto inaugurano anno sociale

I Governatori dei 14 distretti italiani del Rotary International, guidati dal nuovo Governatore del distretto 2080 (Roma, Lazio e Sardegna), Guido Franceschetti, saranno ricevuti giovedì 30 giugno 2022 (ore 12.30), a Roma, al Senato, dal presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e porteranno il saluto della nuova presidente internazionale Jennifer Jones, prima donna a ricoprire questa carica nei 117 anni di storia dell’organizzazione.

La visita precede l’inaugurazione dell’anno sociale 2022-’23 che, come da tradizione rotariana, avrà luogo venerdì 1° luglio 2022 (ore 9.30) con la deposizione di una corona di allora al Sacello del Milite Ignoto, all’Altare della Patria.

«Il Rotary è l’unica associazione a rendere un simile omaggio, che assume un significato più forte in un momento in cui nel mondo viene messa in discussione l’idea stessa della democrazia - dichiara il Governatore Franceschetti - La pace è un valore primario, per il Rotary non è raggiungibile se non attraverso i valori della democrazia. Insieme agli altri Governatori italiani, in questa occasione, rinnoveremo il nostro accordo con la Protezione civile per contribuire ad alleviare gli effetti dei disastri naturali e di quelli creati dall'uomo, come le guerre».