Capri, nella chiesa di Santo Stefano si celebrano i 10 anni della Croce Azzurra

CAPRI - Significativa cerimonia nella Chiesa di Santo Stefano a Capri nel giorno dedicato alla famiglia. Il parroco di Capri Don Carmine Del Gaudio in questa occasione ha voluto celebrare i dieci anni dell’associazione Croce Azzurra di Padre Pio della quale è presidente. Il sacerdote alla presenza del sindaco di Capri Marino Lembo, dell’assessore Paola Mazzina, del consigliere comunale Enrico Romano che è anche vicepresidente della Croce Azzurra di Padre Pio, di una rappresentanza del Comune di Anacapri guidata dall’assessore Virginia Amabile, di una rappresentanza dei Carabinieri guidata del Comandante della Stazione locale e di tutti i volontari.

Durante il suo intervento, Don Carmine ha voluto ringraziare “i volontari che con il loro impegno spontaneo e gratuito assistono quotidianamente tanti cittadini di Capri che necessitano di aiuto, che trasferiscono in terra ferma con le autoambulanze dell’associazione acquistate con le donazioni della cittadinanza, i malati oncologici per farli assistere negli ospedali cittadini dove vengono sottoposti ai trattamenti anti tumorali e anche quelli che hanno bisogno di trasferimento d’urgenza per tutti gli altri tipi di patologie”. Un’attività che continua ancora oggi e che come ha ricordato il coordinatore Paolo Cecchini, i volontari della Croce Azzurra di Padre Pio hanno portato a termine oltre 2000 trasferimenti in tutta Italia, tranne che in Sardegna, con qualsiasi condizioni marittime anche in giorni festivi come Natale, Pasqua e Capodanno. Al termine il Parroco nel ringraziare i volontari ha consegnato loro un dono significativo, una medaglietta in oro smaltato con l’immagine di Padre Pio.

