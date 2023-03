Il Teatro San Carlo dona alla Chiesa di San Ferdinando un olio su tela raffigurante Padre Pio

Il Teatro San Carlo dona all’Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori in San Ferdinando di Palazzo, istituzione proprietaria di una delle più prestigiose chiese della città, quella denominata degli artisti in piazza Trieste e Trento, un’opera pittorica realizzata dal capo scenografo delle Officine del Teatro San Carlo, Piero Olivieri. L’opera, un olio su tela raffigurante Padre Pio, sarà svelata martedì 4 aprile alle ore 18 al termine della Messa e si aggiunge alla scultura, anche questa raffigurante Padre Pio, attualmente esposta in chiesa e realizzata in precedenza dagli scenografi del Teatro.

Alla messa officiata da Monsignore Pasquale Silvestri, prenderanno parte il Sindaco e Presidente della Fondazione Gaetano Manfredi, il direttore generale del Teatro San Carlo Emmanuela Spedaliere e in rappresentanza dell’Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori, il Superiore Andrea Pisani Massamormile, Mario Carignani di Novoli, Giancarlo de Goyzueta, Diego Rapolla.

La Chiesa di San Ferdinando rappresenta un luogo di grande importanza per la città e Il Teatro San Carlo di Napoli è da sempre vicino alla comunità dei fedeli, collaborando assiduamente con istituzioni religiose per la realizzazione di progetti di grande valore artistico e sociale che hanno come scopo principale la diffusione della cultura e la promozione dei valori etici e spirituali condivisi come pace e inclusione. «Vorrei sottolineare l’importanza della collaborazione tra il Teatro e la comunità cittadina e dunque anche quella religiosa che rappresenta una parte significativa della nostra popolazione. Il gesto di amicizia tra il San Carlo e l’Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori testimonia una antica vicinanza tra due istituzioni storiche e tra il nostro teatro e la chiesa degli artisti, da sempre punto di riferimento per tanti lavoratori del San Carlo»afferma il direttore generale Emmanuela Spedaliere.

«Ringrazio vivamente il Teatro San Carlo per il quadro che ha voluto donarci e sono molto lieto che si rinnovi, nell’incessante dialogo tra Fede e Cultura, l’antica amicizia e la collaborazione tra due Istituzioni che sono parte significativa della storia della nostra meravigliosa Città»dichiara il Superiore dell’Arciconfraternita Andrea Pisani Massamormile. «Desidero esprimere gratitudine – conclude Monsignore Pasquale Silvestri – per la bella sinergia che si è creata tra l’Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori e il Teatro San Carlo, in continuità con i rapporti di amicizia e vicinanza che da lungo tempo legano la nostra Chiesa e gli artisti e i lavoratori del Teatro».