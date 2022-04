Ucraina, 100 uova di Pasqua ai bimbi rifugiati: l'iniziativa soldiale dei commercianti di Pomigliano D'Arco

Un pomeriggio gioioso con canti e balli per i bambini ucraini ospiti della comunità di Pomigliano e uovo di Pasqua per tutti offerto dai commercianti della città. La distribuzione è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 aprile, presso la rettoria della Chiesa del Carmine in piazza Municipio , dove i piccoli, hanno trovato ad accoglierli Don Peppino Gambardella, il presidente della confcommercio di Pomigliano Ciro Esposito e il presidente della Fit Francesco Marigliano.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Pasqua solidale, a Napoli il Caan dona un quintale di prodotti... LA SOLIDARIETÀ San Giorgio a Cremano, Concerto della pace e raccolta fondi per... LA SOLIDARIETÀ Ucraina, a Napoli sostegno psicologico e assistenza per i profughi da...

«Donare 100 uova di Pasqua ai bambini ospiti della nostra comunità è stato per noi un piccolo gesto ma di un enorme significato emotivo» dichiara Ciro Esposito presidente di Confcommercio. «Vedere i sorrisi e la serenità negli occhi dei bimbi ucraini è stato straordinario» commenta Francesco Marigliano Presidente della federazione italiana tabaccai di Napoli che aggiunge, sapere che tutti loro per un pomeriggio hanno tenuto lontano i fantasmi della guerra è un piccolo segnale di normalità importantissimo.

È il secondo evento di un’attività solidaristica messa in campo dalla Confcommercio di Pomigliano, associazione molto attiva sul territorio che ringrazia Vinny MaxAnimation per l'animazione, Claudio Murat e Angelo Aievola e tutti i commercianti che hanno contribuito all'iniziativa. A conclusione dell'evento il saluto dell'Assessore alle politiche sociali Salvatore Esposito.