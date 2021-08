Alfredo Pezzino Rao, ritrovato il corpo senza vita del giovane scomparso in mare a Palermo

Alfredo Pezzino Rao è morto. Il corpo senza vita in mare del giovane palermitano è stato notato dagli occupanti di un catamarano che si trovava in alto mare a 2 miglia da Isola delle Femmine. Il ventottenne non aveva fatto ritorno a casa due giorni fa e la famiglia aveva presentato denuncia ai carabinieri. Le ricerche, di vigili del fuoco e guardia costiera, sono iniziate ieri quando l'auto del giovane è stata trovata nei pressi della spiaggia di Barcarello. Qui c'erano anche uno zaino con alcuni effetti personale e le custodie delle maschere e delle pinne. Il giovane spesso usciva in mare e faceva lunghe nuotate. Questa volta deve avere avuto un malore che è stato fatale.

