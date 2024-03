Sos Sisal: sei vincitori campani non hanno ritirato 10mila euro

Sos vincitori al Superenalotto. Di giocatori distratti e magari occasionali ce ne sono tanti. L'elenco dei premi non ritirati è lunghissimo. Si gioca, si mette la schedina in tasca e si dimentica spesso di controllarla.

La Sisal ha lanciato una sorta di Sos. In Campania A dicembre del 2023, grazie all’iniziativa speciale “New Year’s Show” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati ben 900 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023; n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e n. 182 di sabato 30 dicembre 2023). Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it. E mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 900 premi, infatti, sono 6 quelli non ancora riscossi in Campania. Si tratta di vincite pari a 10mila euro per ogni schedina.

Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato:

Estrazione n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023 – Sono 3 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 27 e sono stati giocati ad Afragola, Capua, Napoli.

Seconda estrazione speciale.

Questa volta è la n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 dove i premi non ancor riscossi sono due e c'è tempo fino al prossimo 28 maezo. I due ticket sono stati giocati a Qualiano e a Salerno.

Terza ed ultima estrazione: è quella di sabato 30 dicembre e per riscuotere il premio si ha tempo fino al prossimo 29 marzo. La giocata è stata effettuata ad Avellino.

Il tempo stringe. Frugate nelle tasche o nelle borse o in un cassetto. Sono diecimila euro e non sono pochi.

L’iniziativa “NEW YEAR’S SHOW” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 9 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 10.000€, hanno potuto distrarsi e divertirsi.