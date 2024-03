Napoli, sorpreso con droga: arrestato un uomo a Poggioreale

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Zara, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, con fare furtivo, stava rovistando all’interno della propria auto, prima di riprendere la marcia.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché gli operatori, a seguito di controllo, hanno trovato l’uomo in possesso di 17 involucri di hashish del peso di 45 grammi circa, 39 involucri di marijuana del peso di 80 grammi circa, 8 involucri di cocaina del peso di 2.7 grammi circa e 3 telefoni cellulari.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.