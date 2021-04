Vaccini ai 60enni, boom di adesioni in Campania: 11mila prenotati. Il giallo dei caregiver

È boom di prenotazioni per il vaccino anti Covid tra gli over 60 napoletani. Dal 9 aprile, giorno in cui è stata attivata anche per questa categoria la piattaforma regionale per aderire alla campagna vaccinale, il sistema informatico è stato preso letteralmente d’assalto. Fino a oggi, sono 11.650 i candidati ultrasessantenni che hanno detto si al vaccino, compilando moduli e consensi del sistema telematico. La corsa per registrarsi on line e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati