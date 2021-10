Da ieri la maggior parte degli istituti scolastici napoletani è chiuso perché verrà trasformato in seggio elettorale: Le lezioni riprenderanno in alcune scuole giovedì prossimo, in altre venerdì. Da domani la maggior parte dei trasporti pubblici andrà in tilt, fino a mercoledì prossimo, perché un centinaio di addetti Anm è coinvolto nella scadenza elettorale in qualità di rappresentante di lista o di scrutatore.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati