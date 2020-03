Minore ucciso a Napoli e raid contro la caserma, i due arrestati incastrati dai tatuaggi

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incastrati dalle. E da quel senso di onnipotenza tipico di certi giovani della Malanapoli che, con una pistola in mano, si sentono invincibili e padroni del territorio.- i due giovani finiti in carcere lunedì perché ritenuti responsabili degli spari esplosi ad altezza d’uomo contro la caserma Pastrengo poche ore dopo l’uccisione da parte di un carabiniere del 15enne- dovranno comparire domani davanti al giudice per le indagini preliminari chiamato a convalidare l’arresto per l’assurdo raid contro il comando provinciale dell’Arma di Napoli.Ad inchiodare i due pistoleri, 22 anni Sammarco e 23 Grasso (cugino del baby rapinatore freddato dai colpi delladi un carabiniere libero dal servizio a Santa Lucia) ci sarebbero diversi elementi di prova. E probabilmente non soltanto le immagini registrate in tempi diversi e in luoghi differenti (gli interni dell’ospedale dei Pellegrini e gli esterni compresi tra piazza Carità, via Morgantini e zone limitrofe alla sede del comando provinciale dei carabinieri). Ma procediamo con ordine.Ma prima di entrare nei dettagli, facciamo un passo indietro. Intorno all’una della notte tra sabato e domenica la voce dell’uccisione di Ugo Russo (che a 15 anni e in compagnia di un complice di due anni più grande di lui aveva tentato di rapinare ilin abiti borghesi impugnando una pistola giocattolo) arriva ai Quartieri spagnoli e si sparge di vicolo in vicolo, di basso in basso.Da, dove la vittima abitava, inizia a montare un’ondata di rabbia furiosa. Incontenibile. La furia umana si riversa come un fiume in piena con decine e decine di uomini e donne che assaltano il pronto soccorso dell’ospedale della Pignasecca. Le telecamere esterne e soprattutto interne permetteranno agli specialisti del reparto scientifico dei carabinieri di compiere un lavoro certosino di ricostruzione, permettendo di arrivare a tante identificazioni dei teppisti autori delle devastazioni: tra loro comparirebbero anche Sammarco e Grasso.Ma c’è molto di più. Perché quando gli stessi investigatori iniziano a passare al setaccio altri fotogrammi - quelli che hanno ripreso la sparatoria contro laecco arrivare l’elemento che consente di chiudere il cerchio: i due centauri con il volto coperto da caschi e scaldacollo hanno non solo una chiara rassomiglianza con i due giovani, ma indossano gli identici abiti già ripresi al pronto soccorso poco prima. E forse - ma questa è solo un’indiscrezione che circola senza trovare però alcun riscontro ufficiale - per uno di loro viene riconosciuto anche unsul corpo. Sono state eseguite anche sofisticate analisi fisiche ed antropometriche che hanno confermato i sospetti.Il resto - ma su questo punto la conferma arriverà solo dopo l’udienza di convalida - lo hanno aggiunto probabilmente anche alcunedalle quali potrebbero essersi aggiunti ulteriori e convergenti elementi di prova a carico dei due giovani indagati.