Napoli, Della Posta (Invimit): «Mann-Galleria Principe un nuovo polo turistico»

Giovanna Della Posta - amministratore delegato di Invimit Sgr - che valore ha l’accordo sul patrimonio firmato con il Comune di Napoli non solo dal punto di vista finanziario ed economico?

«L’accordo firmato ha innanzitutto il valore della concretezza, arriva poco dopo la firma del “Patto per Napoli” con il presidente Draghi. È la conferma che il Patto non è solo una dichiarazione, è un fatto. È anche la conferma che lo Stato c’è, è al fianco...

