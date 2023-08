Sono 76 e sbarcheranno stamane al porto si tratta di migranti partiti dalla Libia ma di diverse nazionalità. Una vigilia di Ferragosto che li vedrà almeno al sicuro, non andranno a ingrossare la conta dei morti da chi fugge da terre dove la speranza di vita è molto bassa. Si tratta di 45 uomini, 7 donne e 24 minori di cui 16 non accompagnati. «Le condizioni mediche - fanno sapere da Emergency - delle persone sono buone. Abbiamo visto 3 casi di vertigini che hanno richiesto farmaci per via orale 3 casi di scabiosi con sintomi lievi».

La Life Support di Emergency sbarcherà dunque stamane alle 7 e la macchina dell’accoglienza coordinata dalla Prefettura si è messa già in moto. L’Asl Napoli 1 diretta da Ciro Verdeoliva ha messo a disposizione della Prefettura l’Hub prima accoglienza per la salute dell’Ospedale del Mare. Struttura all’avanguardia dove i migranti verranno trasferiti appena sbarcati al porto. Per poi essere smistati dalla Prefettura nei centri di accoglienza una volta stabilite le loro condizioni di salute. Pienamente in campo il Comune, l’assessore al Welfare Luca Trapanese spiega il percorso che seguiranno i migranti: «Noi - racconta l’assessore - appena dall’Ospedale del mare saranno fatti gli esami. Già nel nosocomio comunque saranno accolti da una cooperativa che lavora con il Comune che penserà a tutte le loro necessità. Poi passeranno con noi non li manderemo nei Cas ma in uno nostro Cas ce ne è uno in via Volpicelli dove potranno essere avviati in percorsi scolastici e di avviamento al lavoro».

I 76 naufraghi soccorsi in acque internazionali in zona Sar Maltese, sono partiti la sera di venerdì 11 agosto dalle coste libiche . «Ci è stato subito assegnato dalle autorità competenti il porto di Napoli per lo sbarco dei 76 naufraghi a bordo della Life Support - spiega Domenico Pugliese comandante della nave - l a banchina che ci è stata assegnata nel port o, l ’ unica attrezzata per lo sbarco dei naufraghi, dovrà essere liberata una volta concluse le operazioni per essere disponibile alla C apitaneria di porto. Di conseguenza a sbarco terminato la Life Support si sposterà al porto di Augusta» . I 76 naufraghi soccorsi provengono principalmente da Egitto e Siria, ma anche Etiopia ed Eritrea, tutti paesi colpiti da conflitti, instabilità politica ed economica e insicurezza alimentare.

Ad affiancare il Comune la Consulta dei migranti con la rieletta alla carica di presidenteUn organismo composto da tutte le associazioni di migranti che ha sede in via Vespucci sotto l’egida dell’Uhcnr ovvero l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l’agenzia specializzata nella gestione dei rifugiati e che fornisce loro protezione internazionale ed assistenza materiale in sinergia con le Istituzioni locali. «I ragazzi - spiega Trapanese - saranno ricollocati nelle nostre comunità daremo loro una possibilità perché possano diventare cittadini, avere un lavoro e un futuro. Napoli è stata, è e sarà sempre pronta all’accoglienza».