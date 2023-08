Domani a Napoli i 76 naufraghi soccorsi da Emergency

La Life Support di Emergency sbarcherà domani, lunedì 14 agosto, a Napoli i 76 naufraghi soccorsi in acque internazionali in zona SAR Maltese, la sera di venerdì 11 agosto. L'arrivo nel porto di Napoli è previsto domani mattina alle 7. A sbarco concluso, la Life Support si sposterà ad Augusta per fare rifornimenti e prepararsi alla missione successiva. «Ci è stato subito assegnato dalle autorità competenti il porto di Napoli per lo sbarco dei 76 naufraghi a bordo della Life Support - spiega Domenico Pugliese, comandante della nave -.

La banchina che ci è stata assegnata nel porto di Napoli, l'unica attrezzata per lo sbarco dei naufraghi, dovrà essere liberata una volta concluse le operazioni per essere disponibile alla capitaneria di porto. Di conseguenza a sbarco terminato la Life Support si sposterà al porto di Augusta dove verranno effettuati i rifornimenti e il cambio personale previsti a fine missione. Una volta pronti, salperemo da Augusta per la missione 11». I 76 naufraghi soccorsi provengono principalmente da Egitto e Siria, ma anche Etiopia ed Eritrea, tutti paesi colpiti da conflitti, instabilità politica ed economica, e insicurezza alimentare.