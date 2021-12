Napoli, ai Quartieri spagnoli si torna a sparare: paura tra i vicoli ma nessuno denuncia

Torna l’allarme per le stese nel centro storico. Gli ultimi casi segnalati da non pochi residenti riguarda la zona dei Quartieri spagnoli, e in particolare il perimetro compreso nell’area definita della “Parrocchiella”, a Santa Maria Ognibene.

Siamo nella zona di Montecalvario, tristemente nota per essere stata teatro di una delle innumerevoli faide tra bande criminali avverse e che rimane purtroppo ad altissima densità delinquenziale. Qui...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati