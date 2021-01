Viabilità a Napoli, il colpo di grazia: ristretta anche via Acton

Esisteva una sola possibilità per paralizzare definitivamente il traffico generato dalla chiusura della galleria: ridurre la portata di auto lungo via Acton in direzione del porto. Sapete ieri il Comune di Napoli quale autorizzazione ha concesso? Quella di ampliare un cantiere su via Acton in modo da ridurre drasticamente il flusso delle autovetture e giungere, finalmente, alla totale e definitiva paralisi della circolazione nella zona. Guardate che non è roba da poco: studiare un modo per creare ulteriori disagi alla circolazione di una zona già messa in ginocchio dal traffico non è da tutti. A Palazzo San Giacomo, però, ci sono riusciti: hanno dato il colpo di grazia alla viabilità.

Si sapeva che ieri mattina sarebbe stata una giornata difficile. Era annunciata una modifica al cantiere Metro di piazza Municipio che avrebbe creato strettoie e nuovi percorsi. La notizia era stata diffusa proprio per consentire agli automobilisti di arrivare preparati agli svincoli in direzione di via Marina che erano stati segnalati come a maggior rischio caos. Nelle comunicazioni ai cittadini, però, non era stato previsto un segnale d’allerta per la vera tragica novità della circolazione, il restringimento di via Acton in direzione di via Marina.

In pratica il cantiere stradale che sta sulla mano opposta, all’altezza della Parthenope, si è allargato, così per consentire il passaggio delle auto in direzione della galleria chiusa, è stato sacrificato il percorso opposto. A voi sembrerà una banalità, solo che quella strada serviva a far defluire il fiume d’auto proveniente dal lungomare ex liberato e oggi riaperto per via dei crolli alla galleria Vittoria. Si trattava dell’unica porzione funzionante del piano d’emergenza: su via Partenope e via Cesario Console i blocchi della circolazione fino a ieri erano stati rari e mai lunghissimi. Grazie alla strettoia su via Acton, invece, per l’intera giornata il traffico retrostante è andato in tilt, esattamente come quello diretto verso Chiaia che da mesi vive lunghe ore di paralisi. Insomma, adesso il deliro è completo, c’è un ininterrotto cerchio d’auto sul percorso via Acton - Santa Lucia - via Partenope - via Acton, che resta sempre paralizzato.

Ieri nel traffico di piazza Municipio c’è stato anche il nuovo assessore alla viabilità, Marco Gaudini. Sopralluoghi sia di mattina che di pomeriggio: «Ho chiesto immediatamente, a tutti i servizi interessati, di ridefinire le aree di cantiere al fine di agevolare quanto più possibile la viabilità su via Acton in direzione Est», ha spiegato. Ma per rendere più agevole il traffico a piazza Municipio ha anche chiesto di migliorare i segnali per evitare che, nel nuovo percorso, ci siano difficoltà ad imboccare gli svincoli verso via Marina senza finire per errore nella direzione opposta: «In assoluto ho notato le canoniche difficoltà che si riscontrano nei primi giorni di un nuovo dispositivo di traffico ma sono certo che con il passare del tempo, lungo la piazza, la situazione tenderà a migliorare».



A dire la verità la settimana scorsa, quando era in discussione il nuovo piano del traffico, la polizia municipale spiegò che quel restringimento su via Acton era da evitare. Alla fine dell’incontro decisivo per la modifica al cantiere, il rappresentante dei vigili rese ufficiale il “parere negativo”. Quel suggerimento non è stato minimamente preso in considerazione da chi ha preso la decisione definitiva, e si tratta della seconda volta nel giro di poche settimane.

Anche prima dell’apertura del cantiere di via Chiatamone, che per una settimana ha prodotto caos e paralisi, la componente della polizia municipale aveva espresso parere negativo e pure in quel caso era rimasta inascoltata.

Segno evidente dello scarso peso che viene attribuito al parere di chi gestisce i flussi di auto, si occupa quotidianamente di viabilità e, alla fine, si ritrova a combattere nel traffico ascoltando le rimostranze dei cittadini che restano paralizzati.

A proposito di paralisi, non c’è nessuna notizia circa il possibile piano alternativo di viabilità per evitare il caos della galleria Vittoria chiusa al traffico. Resiste, invece, tenacemente, la doppia fila in via Santa Lucia che riduce il flusso e genera paralisi. Da giorni spieghiamo che sarebbe utile evitarla, da giorni ipotizziamo che basterebbe una pattuglia di vigili a presidiare la strada per evitare il problema.



