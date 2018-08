Venerdì 31 Agosto 2018, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGRI - Ha trovato famiglia la cucciola di tre mesi abbandonata tra i rifiuti nella zona pedemontana di Angri. La piccola è stata trovata la scorsa settimana da alcuni volontari andati in località il Chianiello: dormiva su un materasso circondato da sacchi dell'immondizia e altri materiali. Per alcuni giorni i volontari l'hanno ospitata per fornirle le prime cure. Al momento del ritrovamento, infatti, la piccola era piena di zecche. Poi è stata trasportata al canile di Cava dei Tirreni da dove è partito l'iter per l'adozione.