Ultimo aggiornamento: 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Una mucca è caduta in un dirupo, a Tornimparte, nel pomeriggio. Per salvarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, con l'ausilio dell'elicottero, sono riusciti a recuperare l'animale per le cure del caso.