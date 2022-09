Aquila piomba sul pic-nic al parco per rubare la pizza: famiglia ferita

Un rapace che si lancia in picchiata: panico al picnic, l'aquila è piombata dentro alla tavolata al parco per rubare il cibo e costretto una famiglia a fuggire, ferendo il padre mentre afferrava una fetta di pizza e mancando di poco la sua giovane figlia.

Il rapace dagli artigli affilati ha strappato un pezzo di pelle dalla spalla di Chris Hayden mentre si godeva un picnic in riva al fiume in un'area periferica di Londra con la fidanzata Sam Barrett, 33 anni, e le loro figlie Lottie, 6 anni, e Poppy, uno «Eravamo tutti seduti lì a divertirci a chiacchierare e, un minuto dopo, ho sentito questa grande palla pelosa colpirmi in faccia, poi ha provato ad afferrarmi una spalla ed è decollata. Avevo un po' di pizza in mano ed è quello che ha preso. All'inizio pensavo che qualcuno mi avesse lanciato qualcosa addosso».

L' aquila, che ha un'apertura alare di 6 piedi, e di solito mangia piccoli mammiferi, è poi piombata sulla famiglia altre due volte. Carer Sam ha detto: “È caduto altre due volte, una vicino a Poppy. La terza volta era vicino a noi ed è allora che abbiamo pensato, megli se andiamo via».

Le aquile ormai hanno imparato che le persone al parco equivalgono a cibo e attaccano i picnic.