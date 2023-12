Cane scappa di casa. Il proprietario: «È malata, ricompensa a chi me la riporta»

Si è allontanata da casa in zona Arenella Piazza Medaglie d'oro una cagnetta di colore grigio con macchia bianca sul petto e di nome Rose. Il cane ha 3 anni e necessita di cure continue per gravi allergie alimentari.

Il cane è molto dolce e per nulla aggressivo ma è spaventata e tende a fuggire se fermata.

Chiunque la vede o abbia informazioni attendibili è pregato di contattare il proprietario Mario al 3391036006.

Chi dovesse trovarla sarà prontamente ricompensato.