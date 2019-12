Ostia choc, sulla spiaggia spunta una carcassa di vitello: nessuno la rimuove

Una carcassa di vitello sulla spiaggia di Ostia. L'hanno spinto fin lì le onde o forse hanno portato via la sabbia che lo ricopriva. L'animale da questa mattina è abbandonato a due passi della riva senza che nessuno sia intervenuto per portarlo via. Uno spettacolo macrabo, sulla spiaggia di Ostia Ponente, all'altezza del lungomare Luca degli Abruzzi, a cui pochi fanno caso. C'è chi gli passa accanto senza nemmeno fermarsi a guardare. Scene di desolante degrado se ne sono viste tante in questi giorni. Dopo la mareggiata di domenica scorsa, con il vento che viaggiava a 110 chilometri all'ora, la spiaggia di Ostia - con quelle di Fiumicino e Focene - è stata sommersa da rifiuti di qualsiasi genere: frigoriferi, plastica, rottami finiti nel Tevere e poi risospinti a riva. É arrivata con le onde anche una tartaruga morta e la carcassa di una pecora.

Il tratto di spiaggia dove questa mattina è comparso il vitello è comunale e dunque spetterebbe al Municipio l'obbligo di rimuovere la carcassa e tutti gli altri rifiuti. I vigili hanno fatto un sopralluogo ma l'animale morto è rimasto lì.

