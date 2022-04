Castori tornano in Italia centrale dopo 500 anni (e realizzano una diga sul Tevere)

Alberi rosicchiati alla base e abbattuti. Una vera e propria diga sul Tevere. Un'opera realizzata dal castoro europeo che era scomparso dall’Italia da 500 anni, ma è stato nuovamente avvistato in provincia di Arezzo. I carabinieri forestali monitorano la piccola colonia che si trova a Sansepolcro. Per tutto il Medioevo i castori erano vissuti in quella zona prima di scomparire.

Tracce della loro presenza risalirebbero al 2020 ma, solo recentemente, è stata individuata, da parte di alcuni ricercatori, una diga da loro realizzata, nell'Aretino, in Valtiberina, nei pressi di Sansepolcro, sul letto del fiume Tevere. Non si sa quanto potrà resistere questa diga ma il ritorno di questo simpatico e laborioso animale è un evento e per questo la sua presenza viene attentamente monitorata dai carabinieri forestali.