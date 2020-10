Covid, diretta mondo: Londra alza l'allerta, record di casi in Germania

Londra alza l'allerta Covid a partire da sabato, la Germania fa i conti con numeri mai registrati di contagio e la Francia vara il coprifuoco a Parigi e in altre otto città. L'evoluzione della situazione coronavirus in Europa è «molto preoccupante», ha detto il direttore dell'ufficio regionale dell'Oms, Hans Kluge, nel corso di un briefing.

Londra alza l'allerta

Londra passerà al livello di «allerta alta» a partire da sabato a mezzanotte, il secondo nella scala delle restrizioni imposte dal premier britannico Boris Johnson. Lo riferiscono i media britannici. La misura prevede il divieto di riunioni in casa con amici.

Record di casi in Germania

La Germania registra 6.638 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, che segnano anche un nuovo record di contagi da inizio pandemia. Lo riportano i dati ufficiali. Il precedente primato di casi in 24 ore risaliva al 28 marzo quando ne erano stati registrati 6.294.

Francia, perquisita la casa del ministro della Salute

Perquisizioni sono state condotte questa mattina presso le residenze e negli uffici rispettivi del ministro della Salute, Olivier Véran e del Direttore Generale della Salute, Jerome Salomon: è quanto emerge da informazioni di BFM-TV, secondo cui questa procedura si «iscrive nel quadro di un fascicolo giudiziario sulla gestione della crisi legata al coronavirus» da parte del governo francese. Sempre secondo BFM, perquisizioni sono state effettuate anche dall'ex premier Edouard Philippe, dell'ex ministra della Salute Agnès Buzyn e dall'ex portavoce del governo, Sibeth Ndiaye.

Ue: evitare esiti devastanti dei lockdown

«È con grande preoccupazione che sto assistendo all'aumento sempre più rapido dei tassi di infezione in tutta l'Ue. Il tempo corre e la prima priorità di tutti dovrebbe essere quella di fare ciò che serve per evitare le conseguenze devastanti, sociali ed economiche, dei lockdown generalizzati», afferma la commissaria europea per la salute Stella Kyriakides in merito alla strategia sui vaccini presentata da Bruxelles. «E dobbiamo tutti prepararci per i prossimi passi - ha aggiunto -. Il vaccino non sarà» la bacchetta magica ('silver bullett'), «ma giocherà un ruolo centrale per salvare vite umane e contenere la pandemia. E quando sarà trovato un vaccino sicuro ed efficiente, dobbiamo essere pronti a lanciarlo il più rapidamente possibile e costruire la fiducia dei cittadini nella sua sicurezza ed efficacia. I vaccini non salveranno vite umane, le vaccinazioni lo faranno».

