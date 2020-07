Sabaudia, due cigni neri nuotano a poca distanza dalla riva: stupore dei bagnanti

Non volevano credere ai loro occhi i bagnanti che si trovavano oggi pomeriggio sulla spiaggia di Sabaudia quando hanno visto nuotare tranquillamente, a pochi metri dalla riva, una splendida coppia di cigni neri. I due esemplari che non sembravano per nulla intimoriti dalla presenza vociante della gente hanno continuato la loro nuotata indisturbati e hanno percorso così svariati chilometri in direzione sud, verso Torre Paola. Ovviamente lungo tutto il percorso sono stati immortalati dalle persone che, incredule e meravigliate, hanno voluto immortalare quello spettacolo davvero unico.

LEGGI ANCHE Mamma cigno muore di crepacuore: vandali le distruggono uova e nido a sassate

Non è la prima volta che a Sabaudia si verifica una scena di questo tipo. Era già accaduto nel luglio del 2017 quando due cigni bianchi avevano fatto il bagno tra sabaudiani e turisti. D'altronde la città, ricompresa nel Parco Nazionale del Circeo, è meta di passaggi e migrazioni e più volte qui sono stati avvistati volatili bellissimi come i cigni bianchi e quelli neri ma anche i fenicotteri che nella città pontina ormai sono di casa.

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA