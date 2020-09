Coronavirus, il rarissimo delfino rosa torna nella baia di Hong Kong grazie al blocco del traffico marittimo

Ultimo aggiornamento: 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, una specie protetta a rischio d'estinzione,. L'intenso traffico marittimo della metropoli aveva allontanato gli esemplari molto vulnerabili della specie ma, grazie all'assenza di imbarcazioni dovuta alle restrizioni per la pandemia di coronavirus, i ricercatori hanno segnalato un aumento del 30% nei loro avvistamenti. «Quello che abbiamo notato, da quando si sono fermate le attività dei traghetti nella zona, è che delfini che non avvistavamo da 4, 5 o 6 anni sono tornati nell'habitat di Hong Kong», ha detto una ricercatrice intervistata dalla Bbc.«Normalmente quest'area sarebbe piena di imbarcazioni che traghettano persone da Hong Kong a Macao e viceversa - ha continuato - ma con le limitazioni del trasporto dovute alla pandemia di coronavirus, questi viaggi sono stati sospesi del tutto. Di conseguenza le acque della zona sono molto più tranquille e silenziose». Questo permetterà ai ricercatori di studiare più approfonditamente diversi aspetti del comportamento dei delfini bianchi cinesi, di cui rimangono circa solo 6. 000 esemplari in tutto il mondo.