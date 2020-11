Cuccioli di cane lanciati in un dirupo: salvati dai vigili del fuoco

Cuccioli di cane lanciati in una scarpata dentro una busta: salvati dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Il triste episodio si è verificato nella serata di domenica scorsa lungo la ss365, tra Bisenti e Castiglione Messer Raimondo, dove un passante ha notato dei guaiti provenire da una scarpata sottostante. L'uomo ha quindi chiamato i soccorsi, vista la zona impervia piena di arbusti e sterpaglie, e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Roseto che si sono calati nel dirupo traendo in salvo poco dopo i due piccoli animali che si trovano dentro una busta di plastica rimasta incastrata in un cespuglio di spine. I cuccioli sono apparsi in buona salute e sono stati affidati al personale veterinario della Asl. La polizia locale di Bisenti sta ora portando avanti tutti gli accertamenti per cercare di risalire ai responsabile del deplorevole gesto.

Ultimo aggiornamento: 10:30

