«Sono una donna cane: dormo in una gabbia e ho due addestratori che mi portano in giro al guinzaglio e mi danno i premietti»

Fa una vita da cane, letteralmente, ma la sua è una scelta. Sui social si fa chiamare Meow ed è una cosplayer americana che pubblica contenuti sui social nei quali si comporta come i cani , immedesimandosi al punto da dormire in una gabbia e ricevere premietti quando si comporta bene. La ragazza è stata ospite in un talk show radiofonico, il The Kyle & Jackie O Show di KIIS FM, per raccontare la sua idea che le ha dato notorietà.

La donna cane racconta la sua vicenda

La ragazza ha raccontato che dorme in una gabbia anziché in un letto e dice che riposare in uno spazio ristretto la aiuta a sentirsi «sicura» di notte.

Quando i conduttori le hanno chiesto se si identifica davvero come un cane o lo fa solo per gioco, lei ha risposto: «Sono una ragazza cane, ma il mio è più uno scherzo, lo faccio per gioco», dice. Meow spiega come è nata la sua idea: «Ho pensato che una volta che avrei guadagnato i miei soldi e pagato l'affitto, allora avrei potuto fare tutto quello che voglio... e io volevo essere un cane!». La giovane ha aggiunto di non avere un fidanzato ma «addestratori che mi portano a fare le passeggiate e mi danno da mangiare. Cosa? Pollo sminuzzato o premietti», racconta. «Gli addestratori ovviamente non li pago, lo fanno perché gli piace», ha aggiunto.