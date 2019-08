Ferragosto di fuoco per i cani bagnini: sei i salvataggi sulle spiagge italiane

Venerdì 16 Agosto 2019, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 16:13

di fuoco per iadetti al salvataggio nel giorno "più caldo" dell'estate. Sulle spiagge italiane, a Ferragosto sono infatti statigli, per un totale diin poche ore tra Sicilia, Campania e Calabria.Si conferma dunque di straordinaria utilità l'impegno promosso dalle unità cinofile dellaAduna ragazza di 29 anni, trascinata al largo dalle corrente, è stata soccorsa e messa in salvo da tre unità cinofile. Provvidenziale inoltre l'intervento degli angeli del mare anche sulla spiaggia di, a: nel corso del pomeriggio le due unità cinofile in servizio sono intervenute in soccorso di un bambino di 8 anni che si era allontanato dallo stabilimento balneare.Altri due gli interventi sulla spiaggia delle Saline di. Anche qui, il mare era agitato e le onde raggiungevano anche un metro e mezzo di altezza. Inizialmente una persona è stata tratta in salvo da un "angelo a quattro zampe". Subito dopo una coppia di ragazzi di 29 e 25 anni di Pavia, si è trovata in grave difficoltà ed è stata salvata dal golden retriver Iago e dal labrador Stan.A Soverato, in Calabria, una bambina scomparsa tra la folla è stata ritrovata dai cani di salvataggio.