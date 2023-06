Vele d'epoca dal 30 giugno a Napoli, glamour e fascino al circolo Savoia

Dal 30 giugno al 2 luglio 2023, il RYCC Savoia ospiterà la XX edizione di “Le Vele d'Epoca a Napoli - Trofeo Ventrella”, regata riservata alle barche classiche che si svolgerà con il patrocinio e la collaborazione dell'Associazione Italiana Vele d'Epoca (AIVE) e della Sezione Velica Marina Militare (SVMM). La novità di quest'anno è la presenza dei leggendari motoscafi Riva, che parallelamente alle regate nel golfo di Napoli, sfileranno nelle acque dell'isola di Capri per il primo raduno “I Riva nel golfo di Partenope”.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nei saloni del Circolo Savoia dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta: "Evento che ci riempie di orgoglio. L’edizione 2023 sarà ancora più importante perché aprirà le celebrazioni per i 130 anni del Club, che festeggeremo il prossimo 15 luglio: un traguardo straordinario che testimonia la forza e la resilienza della nostra comunità, la passione e l'impegno di generazioni di soci che hanno contribuito a renderlo grande nel corso degli anni”.

Presente anche il numero uno della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre: "Grande entusiasmo per questa ventesima edizione di una regata storica, che tra l'altro quest'anno arriva a ridosso del 130° anniversario della fondazione del Circolo Savoia.

Il golfo di Napoli si conferma grande attrattore di eventi, speriamo di portare presto altre manifestazioni internazionali legate all'attività giovanile".

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Aniello Cuciniello, comandante del Quartier Generale di Napoli della Marina Militare, e Michele Fortunato, vice presidente Yacht Club Capri.

Il programma di Le Vele d’Epoca a Napoli prevede il 28 e 29 giugno l'arrivo degli scafi, tutti interamente in legno e costruiti prima del 1976, in banchina Santa Lucia. Le regate inizieranno venerdì 30 giugno, subito dopo la cerimonia dell'alzabandiera che avrà luogo alle ore 09:00 sulla terrazza del Circolo Savoia. A seguire, prima regata costiera e l'happy hour al rientro; i partecipanti potranno godere di uno scenario mozzafiato e di un'atmosfera di grande entusiasmo. Le emozioni continueranno sabato e domenica con una regata sulle boe e la regata costiera finale, dopo la parata per eleggere l'equipaggio più elegante e una serata danzante.

Nell'edizione 2023 de "Le Vele d'Epoca a Napoli - Trofeo Ventrella", sono presenti imbarcazioni di prestigio come Voscià (1959), di Giancarlo Lodigiani, un armatore con oltre quarant'anni di esperienza nella vela e attuale presidente dell'AIVE. Crivizza, del 1966, è stata acquistata e messa in mare dal segretario generale dell'AIVE, Gigi Rolandi, figlio del compianto presidente FIV, Carlo Rolandi. Il Circolo Savoia, come lo scorso anno, sarà presente con Pilgrim, originariamente di proprietà di Pippo Dalla Vecchia ed ereditato dal figlio Emmanuele. E con Finola, varata nel 1930 e di proprietà di Klaus Schuwerk, un architetto tedesco che ha fatto di Napoli la sua casa. La Marina Militare sarà rappresentata da Artica II, Penelope e Calypso. Tra le altre imbarcazioni iscritte troviamo Ojalà II, Barbara, Argyll, Mariska, Fiuit e Manitou.

È previsto un grande spettacolo anche allo Yacht Club Capri per l'esibizione dei motoscafi Riva. Al via la prima edizione del raduno “I Riva nel golfo di Partenope”, riservato alle imbarcazioni dello storico cantiere, simbolo del lusso e dello star system anni Sessanta che conservano il loro fascino senza tempo, espressione del grande design nautico italiano del boom economico. Il raduno è organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, dallo Yacht Club Capri e dalla Marina Militare, con il patrocinio e la collaborazione della Riva Historical Society e dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI). Attese 15 imbarcazioni provenienti da Italia, Germania e Svizzera, che renderanno l'evento ancora più suggestivo e internazionale. I Riva iscritti sono Red, Popi, Luciana IV, Ghita II, T.T. Rhea, Mimi, Gordon, Pau, Vittoria III, Ram, Lava, NN, Arriva, Dolce Vita, Tempest II. Il più antico è Popi, un “mimi bluette” costruito nel 1926. Previste prove di navigazione libera e prove di eleganza.

A chiudere la manifestazione sarà la cerimonia di premiazione domenica 2 luglio sulla terrazza del Circolo Savoia, dove vele e motoscafi si ritroveranno per darsi l’appuntamento al 2024. La manifestazione si svolge grazie al supporto di Ventrella, che per la prima volta mette in palio una Coppa perpetua, e Porsche, che sostiene gli atleti del Circolo Savoia con attrezzatura tecnica.