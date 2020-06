Fugge il pappagallo portato a spasso al guinzaglio: lo recuperano i vigili del fuoco

Sarà stato sicuramente uno degli interventi piu’ singolari che il Comando dei Vigili del Fuoco dell’Aquila si sia mai trovato ad eseguire. La location non è la foresta amazzonica ma la macchia mediterranea di Rocca di Cambio. Fra le fronde l’altro giorno si era incastrato un fuggiasco pappagallo. Sì, uno di quei bellissimi pennuti multicolor e anche piuttosto costosi sfuggito dalle mani del suo padroncino che si è subito disperato.



Si tratta di un esemplare piuttosto docile abituato a vivere in famiglia anche lasciato libero di svolazzare per le stanze di casa. Non gli viene negata neanche la quotidiana passeggiata con guinzaglio e pettorina per pennuti. Proprio in una delle sue passeggiate al guinzaglio del padroncino, il pappagallo è sfuggito di mano cercando di spiccare il volo. Purtroppo si è incastrato, a causa del guinzaglio, fra i rami di un alto albero a testa in giu’. Si è reso pertanto necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che lo hanno liberato, con l'ausilio di un'autoscala, e riconsegnato alla propria famiglia adottiva. Ultimo aggiornamento: 11:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA