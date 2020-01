Maialino sul treno come un vip: viaggio da Milano a Roma in prima classe

Alla stazione di Milano sono rimasti sorpresi, ma non più di tanto. Non era la prima volta che vedevano portare a spasso un maialino con il guinzaglio, ma nessuno l'aveva mai visto salire sul treno. L'esemplare - buona e affettuosa ha detto la padrona - questa volta si è fatto un viaggetto sull'Alta velocità: da Milano a Roma in prima classe, anzi nel salottino di Italo. Roba da vip per un animale d'affezione molto in voga di questi tempi. Italo non ha detto no.



Spiegano da Ntv: «tra animali grandi o piccoli tra cani gatti o maialini, se sono di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino, nel caso contrario pagano, in questo caso circa 50 euro, per salire a bordo». Ma nessuno dei passeggeri ha storto il naso semmai si è divertito seguendo la scena e le rassicurazioni della padrona: «E' buona e la lavo tutti i giorni».