Lecce, il cane insegue il gatto sull'albero e restano bloccati entrambi: a salvarli arrivano i vigili del fuoco

Un inseguimento tipico dei cartoni animati più divertenti: il cane ha inseguito il gatto restando entrambi bloccati sopra un albero ma l'intervento dei vigili del fuoco ha rimesso a posto tutto. Singolarissimo e rarissimo intervento dei vigili del fuoco di Lecce. Alle ore 14 circa, sulla strada provinciale 133 che collega la marina di Frigole con quella di Torre Chianca, una squadra è intervenuta per il recupero di un cane e un gatto rimasti bloccati sopra un grosso albero.

L'inseguimento

Inusuale la scena presentatasi agli occhi dei soccorritori. Un cane di media taglia si trovava su di un ramo in cima ad un albero. A dire della richiedente, nonchè proprietaria del cane di nome Bianca, l'amico a quattro zampre mentre passeggiavano attratta da un gatto lo ha inseguito sin sopra all'albero sino a quando non si è reso conto che non riusciva più a scendere.

on grande cautela i vigili del fuoco si sono avvicinati recuperando, attraverso l'autoscala, dapprima il cane e poi al gatto. Entrambi gli animali stanno bene.