Londra, il gatto Larry compie 10 anni a Downing Street: l'inquilino da record ha superato anche Churchill

Dieci anni anni a spadroneggiare a Downing Street, presso la residenza e la sede del Primo Ministro del Regno Unito. È questo l'anniversario a cifra tonda che festeggia quest'anno il gattone Larry, acchiappa-topi ufficiale del governo di Sua Maestà e presenza intoccabile dal 2011, la cui longevità supera ormai quella della maggior parte dei premier della storia del Regno Unito: incluso Winston Churchill, che a 'number 10' non riuscì a restarci per un decennio intero neppure sommando i due mandati non consecutivi, bellico e postbellico. Margaret thatcher, l'unica premier non battuta dal gatto londinese per permanenza a Downing Street.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Brexit, il gatto di Downing Street ruba la scena: attacco al... LAHORE Covid, due cuccioli di tigre bianca morti a causa del virus in uno... IMBARAZZO DA SMART WORKING Avvocato dimentica il filtro su Zoom, il giudice in videoconferenza...

Today we’re celebrating ten years of Larry the cat at 10 Downing Street. Larry was adopted from Battersea Dogs & Cats... Posted by UK Prime Minister on Monday, 15 February 2021

Brexit, il gatto di Downing Street ruba la scena: attacco al piccione, fotografi scatenati

"Larry the cat" questo ormai il soprannome ufficiale del festeggiato gatto londinese, che vanta account Facebook e Twitter (non ufficiali) con migliaia di follower. Il compleanno scatta questa settimana, stando ai calcoli del Daily Mail, tabloid che si è spinto a entrare nella testa del felino fino a vergare un corsivo attribuito a lui. «Ho servito il Paese al meglio delle mie capacità - rivendica Larry -. Nei miei 4000 giorni e nelle mie 4000 notti trascorse a dar la caccia a insetti, roditori in trappola, vermi e parassiti non ho avuto pietà».

This cat is actually a GOAT https://t.co/10op53t9qE — Larry the Cat (@Number10cat) February 12, 2021

Cane e gatto con difficoltà respiratorie e febbre, test Covid e quarentena: il caso a Seul

«E ho servito lealmente tre primi ministri, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson, creando legami con loro in modi assai diversi», aggiunge sibillino. Orgoglioso, come conclude, d'aver sorvegliato il viavai di numerosi «leader grandi e potenti di altri Paesi» nei suoi anni da (co)-padrone di casa. Ma forse soprattutto di aver soggiogato e tenuto al suo posto - all'occorenza con le maniere forti - il gatto numero 2 del Regno: Palmerston, rivale senza speranza di base per quattro anni presso la residenza del ministro degli Esteri e il vicino Foreign Office, poi costretto a un decoroso quanto malinconico pensionamento giusto l'anno scorso.

Ultimo aggiornamento: 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA