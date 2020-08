Lo spettacolo delle meduse nel mare della Calabria. Ma nel video spunta un dettaglio inaspettato

Lo spettacolo delle meduse nel mare della Calabria. Siamo a San Nicola Arcella, nota località balneare sulla costa calabrese, ed è qui che è stato girato un video tra le acque cristalline per immortalare la medusa Cassiopea, una specie innocua per l'uomo. Il video, pubblicato su Facebook e segnalato a Leggo dall'autore, ha suscitato molta curiosità per un dettaglio impevisto: alcuni utenti credono che in secondo piano si veda passare uno squalo. Lo stesso autore non riesce a dare una risposta: «Non mi sono accorto di nulla».



Ultimo aggiornamento: 10:56

