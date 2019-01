Giovedì 10 Gennaio 2019, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 18:13

Ricordate «La Carica dei 101»? Ebbene, Wiley è uno di quei fantastici cuccioli di dalmata, ma con un tocco di dolcezza in più: merito del suo naso, che per una curiosa quanto fortunata coincidenza è praticamente a forma di cuore. Ovviamente si tratta di un effetto ottico, visto che in realtà il cuore è dato da due tipiche macchie di pelo nero che però, posizionandosi in maniera incredibilmente perfetta intorno al naso, danno appunto l'idea di un cuore. E nell'era dei social, il tenero muso di Wiley non poteva certo passare inosservato.Il suo profilo instagram, hi.wiley, attualmente ha più di 109mila follower, tutti pazzi per il musetto del simpatico cane che, intanto, posa ignaro per le foto in quel di Denver, Colorado, dove vive con la sua padrona Lexi.Un vero e proprio influencer insomma, anche se buona parte del suo successo del resto è dovuto anche al suo sguardo che tradisce un carattere da tenerone, e che è poi quello che aveva colpito la sua padrona quando lo scelse: un carattere dolce e affettuoso, come lei stessa ha dichiarato al Dailymail: «Quando l’ho preso - ha raccontato - era piccolissimo e si rannicchiò subito tra le mie braccia: da quel momento siamo inseparabili. L’ho scelto tra una cucciolata e non mi ero accorta subito del naso a forma di cuore… al momento, infatti, non era ancora totalmente formato. Ho scelto Wiley per la sua dolcezza e la sua personalità».