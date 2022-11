Castellammare, 78 randagi trovano casa nel canile di Giugliano

Custodia dei randagi: terminato il bando di assegnazione del servizio, i cani stabiesi saranno ospiti di un canile di Giugliano. Si conclude così un lungo braccio di ferro tra animalisti e istituzioni che in questi anni ha creato malumori e proteste in città sulla precedente gestione del servizio. Secondo l’A.D.D.A c’erano anomalie e disservizi nella precedente struttura affidataria con sede a Brusciano dove gli animali non ricevevano le migliori cure.

«La gestione del servizio di custodia dei cani prelevati sul territorio stabiese, necessitava di urgenti e approfonditi controlli, - precisa l’associazione in difesa degli animali - poiché allarmanti erano le notizie, acquisite direttamente e per il tramite di numerose segnalazioni rivolte direttamente all’A.D.D.A., sulle modalità di svolgimento di tale gestione da parte della struttura affidataria “La Sfinge” di Brusciano». Il dossier ad opera degli animalisti era stato redatto e presentando anche alle amministrazioni che si erano succedute in questi anni, ma nessuno aveva dato credito a quelle parole e segnalazioni. Dopo quasi un decennio, la commissione straordinaria alla guida della città dallo scorso mese di marzo, insediata dopo lo scioglimento dell’amministrazione per infiltrazioni camorristiche, ha deciso di aprire un filo diretto con gli animalisti, ascoltando le richieste e gestendo il bando per il nuovo servizio in maniera precisa e puntuale. «I componenti della commissione si sono immediatamente attivati nel senso auspicato, eseguendo più di un sopralluogo, nell’ottica della tutela del benessere degli animali e dell’integrità economica dell’Ente- spiega l’ADDA- in tal modo, hanno rilevato irregolarità tali da attivare il trasferimento dei cani di Castellammare ad altra struttura, essendo tra l’altro il vincolo contrattuale con La Sfinge di Brusciano ormai in scadenza. Grazie questa apprezzabilissima attività di vigilanza e controllo, fortemente voluta e richiesta da noi dell’A.D.D.A., adesso sarà un canile di Giugliano ad ospitare i 78 cani randagi di proprietà del Comune di Castellammare di Stabia».

La procedura di gara per il nuovo appalto triennale si è conclusa con l’aggiudicazione, formalizzata qualche giorno fa, alla società “Il Cucciolo Srl” in Ati con la “Ca.ni.le Re.ca.no. e c. sas”, con sede a Giugliano, la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa. «Si chiude finalmente questo sofferto iter che porterà i cani randagi stabiesi di essere ospitati in rifugio, verso Giugliano. La nuova società si occuperà della loro custodia, mantenimento e accudimento, mettendo le sue competenze al servizio degli amici stabiesi a quattro zampe. Un’esperienza - conclude l’ADDA - che risulterà molto più felice di quella, tristissima, che si è appena conclusa».