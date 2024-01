Apre il pacco e fa una scoperta choc, dentro c'è un serpente: «È un boa constrictor lungo 70 centimetri, in ipotermia»

Il centro di distribuzione postale di Klagenfurt si è trovato al centro di un'avventura insolita quando un dipendente della DHL ha aperto un pacco destinato a contenere statuette di porcellana e si è trovato di fronte una grossa sorpresa: un serpente.

Marcel Sielaff, il dipendente incaricato della consegna, ha notato dei fori d'aria nella scatola, suscitando la sua curiosità. Una volta aperto il pacco, si è trovato davanti un boa constrictor.

La situazione è stata gestita con prontezza da Helga Happ, esperta di rettili e gestore dell'omonimo rettilario, che ha valutato le condizioni del serpente e ha garantito il suo benessere: «Il trasporto è stato molto brutto per il serpente, era in ipotermia», ha detto.

Nella confezione c'era un impacco termico, ma faceva già troppo freddo. Ha poi portato il giovane serpente, lungo circa 70 centimetri, nel suo zoo di rettili.

La vicenda, riportata dal quotidiano Kronen Zeitung, ha suscitato l'attenzione del pubblico, evidenziando la necessità di attenzione e competenza nel trasporto di animali selvatici. Helga Happ ha consigliato l'utilizzo di servizi specializzati per il trasporto dei serpenti, evitando situazioni stressanti e rischiose per gli animali.

La storia non si ferma qui, poiché l'incidente sarà segnalato alle autorità competenti, e il mittente del pacco potrebbe affrontare conseguenze legali per aver chiuso il serpente in un pacco e poi spedito. In ogni caso, il rettile, ora al sicuro nel rettilario, avrà la possibilità di vivere una vita normale e ricevere le cure necessarie per il suo benessere.