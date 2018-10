Due rottweiler aggrediscono un levriero e lo uccidono mentre passeggiava con la padrona

Un levriero che passeggiava con la sua padrona è stato aggredito e ucciso da due cani di grossa taglia. Il proprietario dei cani è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Tavarnelle Val di Pesa (Pisa) per omessa custodia di animali. È successo questa mattina in località Morrocco.LEGGI ANCHE Sbranato in casa dai suoi due cani da combattimento, giovane gravissimo a Grosseto Due cani, di razza Rottweiler, sono stati lasciati incustoditi, e mentre vagavano liberi nella campagna hanno aggredito, uccidendolo, un altro cane di razza Levriero che stava passeggiando con la padrona. Giunti sul posto, i carabinieri hanno identificato il proprietario dei due Rottweiler, un 37enne italiano di Tavarnelle, che è stato denunciato. Il Servizio Veterinario di Firenze è stato già attivato. Al momento non è stata formalizzata nessuna querela e non sono stati adottati provvedimenti nei confronti degli animali.