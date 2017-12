Domenica 31 Dicembre 2017, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 11:52

Allerta massima tra i volontari e gli amanti degli animali della zona di Marigliano.E' qui infatti che cinque giorni fa, nella villa comunale, si è perso Todd, uno scricchiolo peloso di cui da cinque giorni non si hanno più notizie.Se non, forse, ieri a Pomigliano nei pressi del supermercato Amodip di via Napoli.Todd pesa sei chili, è buonissimo ed è riconoscibile dal microchip numero 380260002341398.Piccolo e tenero, chi lo conosce sa che in vista del Capodanno, con tutti rumori dei fuochi d'artificio, sarà senz'altro terrorizzato e rischia quindi non solo di patire il freddo e la fame ma anche di finire sotto qualche auto preso come sarà dallo spavento.Chiunque lo vedesse può segnalarlo al numero 3283694091.