Tre gatti morti avvelenati, allarme a Torre del Greco

Tre gatti morti avvelenati. È allarme nella zona di via Resina Nuova. A segnalarlo le guardie ambientali volontarie di Torre del Greco, intervenute nella zona dopo una segnalazione. «Quando siamo arrivati - spiega Salvatore De Chiara, referente dell'associazione - alcune persone di buon cuore, dopo avere raccolto gli animali dalla strada per evitare che finissero sotto le ruote delle auto, hanno dato loro una sepoltura in una vicina pineta. Questo ha inevitabilmente fermato il nostro operato, visto che avevamo già allertato l'istituto zooprofilattico per le analisi del caso». Ora l'auspicio dei volontari è che, dopo anni di promesse, possa essere realizzata in città l'attesa oasi felina dove ricoverare i gatti randagi.

