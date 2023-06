Una rara cicogna nera immortalata da Giustino Capozzoli a Teggiano

Nei pressi dell’aviosuperficie di Teggiano, è stato avvistato un esemplare di cicogna nera. Ad immortalare il raro evento è stata fotocamera di Giustino Capozzoli, fotografo di Teggiano e appassionato di fotografia naturalistica.

La cicogna nera, caratterizzata da zampe, becco e zona oculare di un rosso acceso e da un piumaggio nero, fatta eccezione per alcune piume bianche sul ventre, è un tipo di uccello molto raro in Europa e ancor di più in Italia, dove nidifica da soli 15 anni.

Sono pochissime infatti le coppie censite nel nostro Paese, nel 2022 GLICINE (gruppo di lavoro sulla cicogna nera) ha registrato 37 coppie che nidificano principalmente in Piemonte e ora anche in Basilicata e Calabria, esattamente sull’altopiano della Sila.

La natura schiva e solitaria di questo uccello, che lo porta a muoversi in piccoli gruppi, lo rende di difficile individuazione e ciò fa diventare più speciale una fotografia realizzata dopo anni di fugaci avvistamenti.