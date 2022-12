Cristofer, il giallo del ragazzo scomparso

Tutti muti a distanza di anni. Mantengono il silenzio, gli ex amici di sempre. Sono i ragazzi dell’area collinare, gli ex liceali finiti al centro delle indagini per la scomparsa di Cristoforo Oliva, svanito nel nulla nel novembre del 2009. Da allora processi (condanne e annullamenti) a carico dell’ex amico del cuore, che non hanno risolto il giallo.