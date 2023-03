La faida della minigonna e l'omicidio di Modestino

Ne mancava uno solo, come una sorta di highlander della camorra. E fu ucciso il due settembre del 2006, a distanza di nove anni da un episodio conosciuto come la faida della minigonna. Modestino Bosco venne ucciso il due settembre del 2006, in circostanze rimaste sulle prime misteriose. Poi, nel corso del tempo, si è scoperto un retroscena choc: Modestino Bosco era stato inserito in una lista di morte, dopo l'omicidio del Principino, nipote di Gennaro Licciardi, colpito a morte nel 1997, al termine di un litigio nato per motivi di gelosia. Una faida scoppiata per uno sguardo di troppo in discoteca: uno sguardo rivolto a una bella ragazza in discoteca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA