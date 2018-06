Domenica 24 Giugno 2018, 22:21 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultraleggero si schianta a Nettuno. E' successo poco dopo le 20 in località le Grugnole dove un piccolo aereo con due piloti ai comandi - un romano 51enne e un ventisettenne di Nettuno - è precipitato schiantandosi al suolo. I due si erano appena staccati dall'aviosuperficie per un volo in zona quando, forse a causa di una "piantata" del motore, il velivolo ha perso quota da un'altezza di circa trecento metri.I due piloti si sono miracolosamente salvati. Sul posto due ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi e hanno poi portato i due feriti in ospedale per un forte stato di choc, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.Nella caduta l'ultraleggero a tre assi ha tranciato i fili dell'energia elettrica, ha sfiorato alcune case coloniche della zona per andare a schiantarsi su via Rocca di Mezzo, dove il velivolo si è incendiato ed è stato divorato in pochi minuti dalle fiamme. I due piloti, che non hanno mai perso conoscenza, sono riusciti a uscire dall'abitacolo prima che il velivolo prendesse fuoco. In via Rocca di Mezzo, che si trova al confine con Latina, sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco.