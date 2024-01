Sparatoria ad Anzio, colpito un 18enne sul lungomare: il ragazzo stava rientrando a casa da scuola. Indaga la polizia

Sparatoria ad Anzio. Uno studente di 18 anni, italiano, ma di origine nigeriana, è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba destra sotto la propria abitazione in via del Leone al quartiere e Zodiaco ad Anzio. Ad agire sarebbero stati tre uomini elegantemente vestiti. Il ragazzo stava rientrando a casa da scuola, - frequenta l’Itis Trafelli a Nettuno - , quanto è stato avvicinato dai tre uomini e colpito con un olpo di pistola.

La fuga

Il terzetto è fuggito a piedi in direzione della Nettunense. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e stabilizzato; è stato deciso in via precauzione il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale San Camillo a Roma. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sui motivi dell’agguato, che sa tanto di avvertimento, indaga il commissariato di polizia di Anzio.