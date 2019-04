Piacenza, africano rompe il naso a un poliziotto: aveva soggiorno per motivi umanitari

Si parla tanto di Greta Thunberg, ma in Svezia c'è un'altra ragazza che, invece di battersi per l'ambiente, si impegna contro immigrazione e ideologia gender. L'anti-Greta si...

Un cameriere straniero preso a schiaffi perché non capisce l’italiano. È quanto denuncia un utente del sito TripAdvisor in una recensione su una pizzeria napoletana di via...