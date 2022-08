Alessia Pifferi, le confessioni: «So chi è il padre di Diana e sapevo di essere incinta, ma lui ignora tutto»

Alessia Pifferi sa chi è il padre di Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni dalla madre. E sapeva di essere incinta, al contrario di quanto aveva dichiarato. A confermarlo è stata lei stessa che lo ha detto ai suoi legali Solange Marchignoli e Luca D'Auria dopo l'incontro avvenuto questa mattina in carcere a San Vittore.

Alessia Pifferi, le confessioni

La donna di 36 anni aveva quindi tentato di nascondere la gravidanza al suo compagno, l'elettricista di Leffe con il quale aveva iniziato una nuova relazione, nonostante avesse sostenuto di non essersi accorta di aspettare un bambino. E, inoltre, la Pifferi avrebbe partorito regolarmente in ospedale. E, infine, conosceva l'identità del padre della piccola Diana. Si tratterebbe di un uomo italiano che gli inquirenti sono pronti ad ascoltare oltre a procedere all'esame del dna per confermare la nuova versione della donna.