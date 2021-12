Malore mentre guida la sua Punto sulla A28, Alex Favro muore a 43 anni

Malore mentre si trova alla guida, Alex muore a 43 anni. Tragedia la vigilia di Natale a Portogruaro. A perdere la vita Alex Favro di Concordia Sagittaria e gommista da anni a Portogruaro.L'uomo verso le 18 stava percorrendo la autostrada A28. Giunto allo svincolo di Portogruaro con la sua Fiat Grande Punto, ha svoltato per uscire dall'autostrada.

È stato però colto da malore, fermandosi praticamente sullo svincolo. Alcuni automobilisti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del Suem. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare niente per salvare il 43enne, deceduto per un improvviso malore. Alex lavorava da diversi anni alla Portogruaro gomme di via Filzi a Portogruaro.