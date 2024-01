Alexandru Ivan ucciso a Roma, la mamma: «Gli hanno sparato dritto al cuore, sono morta insieme a lui»

«Non si può morire a 14 anni, tu da madre non puoi mai pensare che devi seppellire tuo figlio, non esiste, il dolore è troppo forte». Lo ha detto, intervistata in diretta in esclusiva a Storie Italiane su Rai1, la mamma di Alexandru Ivan, il quattordicenne ucciso nei giorni scorsi.

Le parole

«Alex era buono - ha aggiunto la donna - nella sua classe è arrivato un nuovo bambino e nessuno capiva che lingua parlasse o chi era, e lui quando è venuto a casa mi ha raccontato che nessuno parlava con questo bambino e io gli ho detto “se tu ci riesci a parlare con lui o aiutarlo in qualche modo, fallo”. E ora erano diventati grandi amici».

Petrow Corum, chi è il ragazzo arrestato per l'omicidio di Alex. Era in auto con chi sparò, si cerca il cugino Dino

Poi aggiunge: «Alex è uscito di casa perché era il compleanno di mio fratello, lui è uscito solo per fare gli auguri allo zio e basta.