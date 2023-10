Andrea Dami morto in un incidente: lo scultore, in auto con la moglie, è andato a schiantarsi contro un muro

Lutto nell'arte per la morte in un incidente stradale dello scultore Andrea Dami, 77 anni, a Ponte di Serravalle (Pistoia) sabato. L'auto che guidava si è schiantata contro un muro. Con lui in auto c'era la moglie, che è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Dami è noto in particolare per le sue "sculture sonanti", opere che hanno sollecitato il tatto, la vista, l'udito, come nel "Giardino sonoro" di Groppoli nelle piazze di Firenze, in Umbria e in altri luoghi ancora.

Investe la moglie con l'Apecar: l'anziano indagato per lesioni. La donna operata

Chi era Andrea Dami

«L' amministrazione comunale - si legge in una nota del Comune di Pistoia - si unisce al cordoglio di quanti in queste ore stanno ricordando Andrea Dami con stima sincera e profondo affetto.

«Un animo tanto gentile nel carattere quanto dirompente nella potenza creativa», lo ricordano il sindaco Alessandro Tomasi e l'assessore alla cultura Benedetta Menichelli. Cordoglio è stato espresso anche dalla Fondazione Caript con il presidente Lorenzo Zogheri: «Il percorso artistico di Dami tante volte si è intrecciato con le attività della Fondazione in occasioni che ci hanno dato modo di apprezzare, oltre l'artista, una persona gentile, che si rapportava agli altri sempre con umiltà, rendendo gradevole ogni incontro», inoltre «pochi mesi fa Dami aveva deciso di donarci "Gnomi", gruppo di sculture sonanti. La Fondazione aveva contribuito, tra le altre, all'installazione "Foglie e gocce di vita" a Gavinana e a sue opere per l'osservatorio astronomico a Pian dei Termini. Ci mancheranno molto la sua vivacità intellettuale e i tanti stimoli offerti. A nome di tutta la Fondazione esprimo vicinanza ai familiari di Andrea Dami e che la signora Anna possa rimettersi presto».

«I musei di Pistoia hanno perso un amico - afferma Monica Preti, direttrice di Pistoia Musei - Nel maggio scorso aveva incitato gli studenti del liceo artistico ad andare nei musei e ad incontrare l'arte».