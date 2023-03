Angelo Paradiso, l'ex calciatore del Napoli ai domiciliari: «Stalking ed estorsione alla ex»

«Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo sei finita... occhio che Roma è piccola soprattutto in via Condotti». L'ex calciatore di serie A, Angelo Paradiso, avrebbe usato questi toni per minacciare la sua ex fidanzata Claudia Conte.

Minacce, che il 46enne avrebbe reiterato, e per cui oggi è agli arresti domiciliari per stalking, estorsione e diffamazione, scrive l'edizione romana di Repubblica, raccontando del calciatore che nella sua carriera ha militato anche nella Lazio e nel Napoli.

In alcune occasioni, Paradiso si sarebbe presentato agli appuntamenti pubblici della sua ex, presentandosi come suo manager, oppure definendola una escort, usato i profili fake sui social per insultarla e ancora minacciato di dare fuoco all'auto e al suo ristorante. A fine marzo ci sarà l’udienza preliminare ed in quella sede Angelo Paradiso, che ha giocato anche per il Cesena e Ravenna, potrebbe essere rinviato a giudizio.